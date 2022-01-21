Benzin ve motorine 'gizli' zam: Artık duyurmuyorlar bile

Akaryakıta, üç hafta içinde üçüncü “gizli” zam yapıldı.

KRT'den Olcay Aydilek'in haberine göre bazı dağıtım şirketleri, kamuoyuna açıklama yapmadan önce 3 Ocak Pazartesi’yi 4 Ocak Salı’ya bağlayan gece, ardından da 10 Ocak’ı, 11 Ocak’a bağlayan gece benzine 2, motorine 4 kuruş zam yaptı. Böylece, benzinde 4, motorinde 8 kuruş artış söz konusu oldu.

Dağıtım şirketi motorine, 19 Ocak’ı 20 Ocak’a bağlayan gece 2 kuruş daha zam yaptı.

Bu gece de benzin fiyatını, yine hiçbir açıklama yapmadan 2 kuruş artırdı. Benzinin litresi, 14 TL 12 kuruştan, 14 TL 14 kuruşa çıktı. Motorin fiyatı da 14 TL 36 kuruş oldu.