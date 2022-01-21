Benzin ve motorine 'gizli' zam: Artık duyurmuyorlar bile

Benzine ve motorine 2’şer kuruş daha zam yapıldı.

Haber Merkezi

Akaryakıta, üç hafta içinde üçüncü “gizli” zam yapıldı. 

KRT'den Olcay Aydilek'in haberine göre bazı dağıtım şirketleri, kamuoyuna açıklama yapmadan önce 3 Ocak Pazartesi’yi 4 Ocak Salı’ya bağlayan gece, ardından da 10 Ocak’ı, 11 Ocak’a  bağlayan gece benzine 2, motorine 4 kuruş zam yaptı. Böylece, benzinde 4, motorinde 8 kuruş artış söz konusu oldu. 

Dağıtım şirketi motorine, 19 Ocak’ı 20 Ocak’a bağlayan gece 2 kuruş daha zam yaptı.

Bu gece de benzin fiyatını, yine hiçbir açıklama yapmadan 2 kuruş artırdı. Benzinin litresi, 14 TL 12 kuruştan, 14 TL 14 kuruşa çıktı. Motorin fiyatı da 14 TL 36 kuruş oldu.