Benzin ve motorin fiyatlarına indirim geliyor

Brent petrolün fiyatı 13,5 yılın zirvesi olan 133 dolardan 111,14 dolara geriledi.

Bu düşüşün ardından üst üste zamlanan benzin ilevemotorin fiyatları için indirim bekleniyor.

Bu gece yarısından sonra motorinin 20 TL'nin, benzinin de 19 TL'nin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Petrol fiyatlarını etkileyecek bir gelişme yaşanmaması durumunda motorin fiyatında 2 lira 38 kuruş indirim gerçekleşmesi tahmin ediliyor.

Mart ayı başlarında İstanbul’da benzin fiyatı 17 TL’den satılıyordu. Benzin fiyatı ile motorin fiyatı bu ay tam 6 kez zamlandı.