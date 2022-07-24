Benzin ve motorin fiyatlarına indirim

Benzin ve motorin fiyatlarına 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü gece yarısından itibaren indirim gelmesi bekleniyor.

Haber Merkezi

Akaryakıt fiyatları enflasyon, petrol fiyatları ve dolardaki yükselişin etkisiyle rekor kırarken, brent petrolün varil fiyatının 103 dolara gerilemesiyle sektörde indirim beklentisi oluştu. 

Milli Gazete'nin sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre, 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü gece yarısından itibaren benzin fiyatı için 1,20 TL indirim, motorin fiyatı için ise 92 kuruş indirim bekleniyor. 

Güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,43 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 22,72 liradan satılıyor.

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