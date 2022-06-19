Benzin fiyatını yanlış yazdı, 20 bin dolar açık oluştu

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Rancho Cordova şehrindeki bir benzin istasyonunda yönetici olarak çalışan John Szczecina, benzinin galon (yaklaşık 3,7 litre) fiyatını 6,99 dolar yerine 0,69 cent olarak yazdı.

TGRT'nin haberine göre, Szczecina benzin fiyatındaki hatayı yaklaşık 3 saat sonra fark etti. 3 saatlik süre zarfında hatadan kaynaklı olarak 20 bin dolar açık oluştu.

Szczecina, ondalık virgülü yanlış yere koyduğunu itiraf etti ve tüm sorumluluğu üstlendi. Szczecina ve ailesi, firmanın dava açabileceğini düşünerek, oluşan para açığını kapatabilmek için internet üzerinden bağış kampanyası başlattı. Başlatılan bağış kampanyasında ise şimdiye kadar 4 bin 700 dolar toplandı.