Benzinin litre fiyatı bugün itibariyle 1 lira 70 kuruş arttı.
Zam sonrası benzin İstanbul'da 22,82 liraya, Ankara ve İzmir'de ise 22,93 liraya yükseldi.
Böylece benzinin fiyatı uzun süre sonra 22,08 kuruştan satılan motorini geride bıraktı.
Haber Merkezi
Benzin bugün yapılan zam sonrası motorini geride bıraktı
Benzinin litre fiyatında bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 70 kuruş zam yapıldı, böylece benzin fiyatı motorini uzun süre sonra geride bıraktı.
Haber Merkezi
Benzinin litre fiyatı bugün itibariyle 1 lira 70 kuruş arttı.
Zam sonrası benzin İstanbul'da 22,82 liraya, Ankara ve İzmir'de ise 22,93 liraya yükseldi.
Böylece benzinin fiyatı uzun süre sonra 22,08 kuruştan satılan motorini geride bıraktı.