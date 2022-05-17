Benzin bugün yapılan zam sonrası motorini geride bıraktı

Benzinin litre fiyatında bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 70 kuruş zam yapıldı, böylece benzin fiyatı motorini uzun süre sonra geride bıraktı.

Haber Merkezi

Benzinin litre fiyatı bugün itibariyle 1 lira 70 kuruş arttı.

Zam sonrası benzin İstanbul'da 22,82 liraya, Ankara ve İzmir'de ise 22,93 liraya yükseldi.

Böylece benzinin fiyatı uzun süre sonra 22,08 kuruştan satılan motorini geride bıraktı.

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