Bellerin: Futbolcular daha fazla vergi ödemeli

Barcelona'da forma giyen İspanyol milli futbolcu Hector Bellerin, toplumsal eşitsizliklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Katalan gazetesi Ara'ya konuşan Bellerin, "Biz futbolcular, daha fazla vergi ödemesi gereken insanlarız" ifadelerini kullandı. Bellerin, futbolcuların "uyanmaları" ve "onları gerçeklikten koparan balonlarından çıkmaları" gerektiğini söyledi.

Kendisinin bu sezon yıllık 500 bin avrodan az kazandığını söyleyen Bellerin, bundan daha fazlasına ihtiyacının olmadığını ifade etti.

Bellerin, "Zannettiğimiz kadar çok şeye muhtaç değiliz, ben çok normal bir yaşam sürüyorum. Kapitalist bir dünyada yaşıyoruz, sürekli daha çok şey satın alıyoruz, ancak bu bizi bir yere götürmüyor. Eğer bir araban varsa, neden on tanesine ihtiyaç duyasın ki?" diye konuştu.

Bellerin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz futbolcular ayrıcalıklı bir konumdayız. Çok çalıştık ve birçok bedel ödedik, ancak neye sahip olduğumuzun, nereden geldiğimizin farkında olmalıyız. Ayrıca toplumumuzun istikrarına katkı koymak için ilk sırada olmalıyız."