Belgesel sinemacı Sibel Tekin'in dosyasına kısıtlılık kararı

Ankara Tuzluçayır'da belgesel çekimi sırasında gardiyanları taşıyan servis aracının kamera kadrajına girmesi gerekçe gösterilerek hakkında açılan soruşturma kapsamında 16 Aralık’ta gözaltına alınan belgesel sinemacı Sibel Tekin, çıkarıldığı mahkemece “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanarak Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti.

Tekin’in avukatları, yürütülen soruşturma dosyasının örneğini almak için savcılığa yaptığı başvuruda kısıtlılık kararı olduğunu öğrendi.

Gerekçe avukatlara tebliğ edilmedi

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Tekin’in avukatı Mehtap Sakinci Coşgun, tutukluluk kararına itirazın reddedilmesine dair belge ve dosya örneği almak için başvurduğu Ankara 4. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirmeye alındığını, ancak hemen ardından savcılığın jet hızıyla kısıtlılık kararı aldığını söyledi. Coşgun, kararın gerekçesinin de kendilerine tebliğ edilmediğini ifade ederek, Ankara Emniyeti’nde olduğu gibi savcılıkta da dijital materyallerin sayısının fazla olduğu ve incelenmesinin uzun süreceğinin belirtildiğini kaydetti.

Dijital materyallerin çözümlerinin zaman içerisinde dosyaya ekleneceğini ve bunun için dosya örneğini talep ettiklerini dile getiren Coşgun, “Şu aşamada dosyaya yeni yeni veriler girecek ve biz buna vakıf olamayacağız. Verilerin dijital incelemeleri açısından, savunma açısından yeniden söz söyleme ve savunma hakkımız doğacak. Ama maalesef bunlar bizden habersiz bir şekilde ilerleyecek ve dosyanın bir tarafı olamayacağız, dosyanın dışına atılmış olacağız. Biz de kendi uzman görüşümüzü dosyaya sunmak, kendi incelememizi kendimiz yapmak istiyoruz. Ama iddianameye geçinceye kadarki süreçte, diğer benzer dosyalarda olan şey yaşanmış olacak” dedi.