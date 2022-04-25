Belediyenin milyonluk ihalesi yine damada gitti

Zeytinburnu Belediyesi’nin düzenlediği fotoğraf yarışmasının organizasyon ihalesi 719 bin TL’ye eski AKP Milletvekili Baş’ın damadı Bolcan’a gitti. Bolcan, belediyelerden 130 milyon TL değerinde 78 ayrı ihale aldı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, İstanbul’daki AKP’li Zeytinburnu Belediyesi’nin yüz binlerce liralık bir ihalesi daha eski AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Baş’ın damadının şirketine gitti. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, AKP’li Zeytinburnu Belediyesi 9 Mart’ta “Zeytinburnu 12’nci Fotoğraf Yarışması Organizasyonu” adı altında bir ihale düzenledi. İhaleyi 719 bin 700 TL teklif veren A-Z Reklam Basım Şirketi’nin aldığı açıklandı. Şirket ile AKP’li belediye arasında 1 Nisan tarihinde de sözleşme imzalandı.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, A-Z Reklam Basım Şirketi’nin sahibi eski AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Baş’ın da damadı Fatih Bolcan. AKP’li belediyelerden aldığı ihalelerle de sık sık gündeme gelen Bolcan AKP İstanbul 5. Dönem İl Yönetim Kurulu üyesi ve 2014 yerel seçimlerinde AKP’den Başakşehir Belediye Başkanı aday adayı olmuştu.

Fatih Bolcan, Sadakataşı Uluslararası Yardım Derneği’nin de genel sekreteri. Dernek, 30 Temmuz 2021’de AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onayıyla “Kamu Yararına çalışan dernek” statüsü almıştı. Derneğin sayfasında 40’ın üzerinde ülkeye gıda, barınma, acil yardım, eğitim, sağlık, su kuyuları gibi kalkınma projeleri yaptığı yazılıyor.

Tam 78 ihale aldı

AKP’li Bolcan’ın şirketi büyük bir bölümünü AKP'nin yönettiği belediyelerden milyonlarca liralık ihaleler aldı. Şirket, 2011 ile 2022 yılları arasında belediyelerden 78 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli de 130 milyon 200 bin TL’yi buluyor. Şirketin en fazla ihale aldığı bazı belediyeler ise şu şekilde:

Fatih Belediyesi: Toplam 36 milyon 899 bin TL değerinde 15 ihale

Beykoz Belediyesi: 20 milyon 242 bin TL değerinde 6 ihale

Zeytinburnu Belediyesi: 17 milyon 980 bin TL değerinde 19 ihale

Kağıthane Belediyesi: 14 milyon 426 bin TL değerinde 8 ihale

Öte yandan Zeytinburnu Belediyesi’nin geçen haftalarda “Çanakkale Gelibolu Yarımadası Şehitlik Ziyaretleri ve Kültür Gezileri Organizasyonu” adı altında düzenlediği ihaleyi de yine A-Z Reklam Basım Şirketi almıştı. Bu ihale için de belediyenin kasasından şirkete tam 2 milyon 970 bin TL ödenmişti.