Belediyeden 'onlar bilete daha çok zam yaptı' zammı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin dün gerçekleşen 2023 yılı ilk meclis toplantısından otogardaki işletmelerin kiralarına yüzde 70 zam kararı çıktı. AKP Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Zam yüksek" eleştirisine "Otobüs firmaları bilete daha çok zam yaptı" diye yanıt verdi.

Gazete Duvar’dan Fatih Sargın'ın haberine göre, belediye meclisinde MHP'li Meclis Üyesi Süleyman Tomaç, yapılan yüzde 70'lik kira zammının çok fazla olduğunu ve otogar esnafının mağduriyet yaşattığını dile getirdi.

AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu buna, "Yaptığımız zam çok da adaletsiz değil. Biz de oradaki kiracıların otobüs biletlerine ne kadar zam yaptıklarını ortaya koyabiliriz. Onların daha fazla zam yaptığını ortaya koyabiliriz" diye cevap verdi.

Trabzon Otobüs İşletmeleri ve Acenteleri Derneği Başkanı Orhan Sungur, Zorluoğlu'nun sözlerini doğru bulmadığını dile getirdi, "Bir yıl içinde mazot fiyatı, araç akım maliyetleri, işçi maliyetleri iki katına çıktı. Bütün giderlerimiz arttı. Bizim bilete yaptığımız zamlar, giderlerin çok altında. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçe yazdık, fakat olumsuz sonuç aldık" dedi.