Belediyede 'huzur hakkı' ödemesi: 'Vatandaş sefalet içinde belediye idarecileri keyif çatıyor'

İYİP Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu ve Saadet Partisi Konya İl Başkanı Hüseyin Saydam; AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı yedi şirkette görev yapan belediye yöneticilerinin “huzur hakkı” adı altında maaş almasına tepki gösterdi.

Milyonlarca liralık ödeme

İYİP Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu, şunları söyledi:

“Vatandaş derin bir yoksulluğu yaşıyor. Özellikle asgari ücretli vatandaşlarımız ayın sonunu bırakalım haftanın sonunu getirmekte bile güçlük çekiyorlar. Vatandaş bu kadar büyük zorluklarla uğraşırken, devleti ve belediyeyi idare edenlerin büyük bir keyfiyet içerisinde gelirlerini kat kat artırmaları kabul edilebilir bir durum değildir. Görülüyor ki; belediye bütçesinden bu kişilere huzur hakkı adı altında toplamda milyonlarca lirayı bulan ödemeler yapılmış durumda. Vatandaş yokluk ve sefalet içinde kıvranırken, ayın sonunu getiremezken, çocuklarını okula göndermekte güçlük yaşarken; maalesef belediyeyi idare edenlerin keyif çatmasının kabul edilebilir bir tarafı yoktur.”

'Pervasızca harcıyorlar'

Saadet Partisi Konya İl Başkanı Hüseyin Saydam ise şöyle konuştu:

“Şu anda hem merkezi hükümet hem de yerel yöneticilerimiz hiçbir şekilde ekonomik krizi hissetmiyorlar. Hem aldıkları maaşlar açısından hem de yaptıkları israflar açısından hissetmiyorlar. Neticede bugün harcadıkları paralar vatandaştan bir şekilde vergi yolu ile alınan paralar. Vatandaşın kendi kaynaklarından, imkanlarından memleketimize vergi olarak verdiği paralarla şu an pervasız bir şekilde harcama yapılmaya devam ediliyor. En başından beri bu şekilde israf had safhadaydı. En azından bulunduğumuz dönem itibari ile ciddi bir ekonomik sıkıntı çekiliyor. Halen elektrik olsun, akaryakıt olsun; devletin kasasını dolduracak kalemlere zamlar gelmeye devam ediyor. İnsan bunları görüp, bazı noktalarda en azından vatandaşın kendi çocuğundan bu fedakarlığı yapıyor biz de en azından şurada bir fedakârlık yapalım demeleri gerekiyor ama alışkanlıkları nedense bazı hissiyatların önüne geçiyor. Gözümüzün içine baka baka bu şekilde pervasızca harcamalarına devam ediyorlar. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil.”

