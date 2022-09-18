Belediye şirket işçileri kadro talebiyle Ankara'da eylem yaptı

Belediye şirket işçileri kadro talebiyle eylem yaptı.

2018 yılında KHK düzenlemesiyle kadroya geçirilmeyi bekleyen belediye işçileri, belediyelerin şirketlerine geçirilmişti. Bu düzenlemeyle yıllardır mağduriyet yaşayan işçiler, kadro talebiyle bugün Ankara'da biraraya geldi. Taşeron Belediye İşçileri Birliği (TABİB) adıyla örgütlenen belediye işçileri, Ulus Atatürk Heykeli önünde toplanarak basın açıklamasıyla taleplerini dile getirdi.

"Sabrımız kalmadı 4D kadromuzu istiyoruz, alacağız" diyen işçiler yaptıkları açıklamada "Ekim ayında meclise torba yasa gelecek. Buradan bir defa daha sesleniyoruz. O torba yasa içinde belediye şirket işçilerinin kadro, ilave tediye, eşit işe eşit ücret ve zorunlu emekliliğin kaldırılması talepleri mutlaka yer almalıdır" açıklamasını yaptı.

Basın açıklamasında işçiler taleplerini şöyle dile getirdi:

"Talebimiz insanca yaşama ve çalışma koşulları!

Her geçen gün ağırlaşan yoksulluk, dayatılan adaletsiz istihdam koşullarını daha da net ortaya çıkardı. Bıçak kemiğe dayandı. Geçinemiyoruz ve tahammülümüz kalmadı. Kamuda çalışan Şirket işçileri, kadrolu işçi olarak istihdam edilmeli, bu uygulama özel sektöre de emsal teşkil etmelidir. Kamu hizmeti piyasanın işleyişine terk edilemez. Taleplerimiz net. İnsanca yaşama ve çalışma koşullarına sahip olmak istiyoruz ve bunu ayrımsız, kayıtsız, şartsız her işçi için istiyoruz.

TALEPLERİMİZ

1. Güvenceli iş sağlanmalıdır, keyfi işten atmalar durdurulmalı işten atılanlar işe iade edilmelidir.

2. 4D Norm kadro verilmelidir.

3. 52 günlük tediye hakkımız ve alacaklarımız verilmelidir.

4. Altı ayda bir enflasyon oranında refah payı eklenerek ücretler güncellenmelidir.

5. Haftalık 40 saat çalışma süresi aşılmamalıdır.

6. Zorunlu emeklilik kaldırılmalıdır."