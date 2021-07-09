Belediye otobüsünün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

Diyarbakır’da belediye otobüsünün çarptığı Suriyeli 8 yaşındaki Abdulrahman Alhaj yaşamını yitirdi.
Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Karacadağ Bulvarı üzerinde durağa yanaşan Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüs, yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki Suriyeli Abdulrahman Alhaj’a çarptı.
DHA'nın haberine göre otobüsün ön tekerleğinin altında kalan Alhaj yaşamını yitirdi. Kaza yerinde ağıt yakan aile bireyleriyle polis arasında, zaman zaman tartışma yaşandı.
Alhaj’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.