Belediye işçilerine mesaj: Erdoğan'ı karşılamak zorunlu

Diyarbakır’da belediyelere atanan kayyumlar, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yarın kentte yapacağı programa katılmaları için belediye çalışanlarına baskı yapıyor.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, kayyum yönetimindeki Yenişehir Belediyesi çalışanlarına, “Başkanın (kayyımın) kesin talimatı var. Yarın yapılacak mitinge katılım zorunludur” sözleriyle programa katılmaları için baskı yapıldığı öğrenildi.

Ayrıca kayyum yönetimindeki Kayapınar Belediyesi’ne bağlı zabıtalar ise, esnafları gezerek, “Malum biliyorsunuz yarın miting var. Dükkanı kapatıp gelin ya da en azından dükkandan biri gelsin” sözleriyle Erdoğan’ın programı için çalışma yürüttükleri belirtildi. Yine belediye çalışanlarına programa katılım zorunluluğu getirildiği aktarıldı.

Kayapınar Belediyesi’nin “Özel Güvenlik” gurubuna ise, “Nöbeti olmayan arkadaşlar hazır bulunmanız gerekmektedir. Arkadaşlar lütfen cumartesi gün nöbet olmayan personller saat 14.00 da istasyon meydanında cumhurbaşkanı karşılanması için gelmek zorunlu tekrar hatırlatayım bilginize. Arkadaşlar nöbet yerlerinde bulunan kartbasma giriş çıkış olan yerlerde personel giriş ve çıkış saatlerine 15 dakika kala ve 15 dakika geçene kadar kimsenin iki kart basmaması için cihazın başında durmanız gerekmektedir. Hacı başkanın talimatıdır” mesajları gönderildi.