İstanbul’da polis ekiplerince geçen çarşamba günü gözaltına alınan, İBB'de bir proje kapsamında çalıştığı açıklanan Şafak D. tutuklandı.
"Terör örgütü üyeliği" ile suçlanan Şafak D. tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Belediye çalışanı Şafak D. tutuklandı
İBB çalışanı olduğu belirtilen Şafak D., 'terör örgütü üyeliği' iddiasıyla tutuklandı.
Haber Merkezi
İstanbul’da polis ekiplerince geçen çarşamba günü gözaltına alınan, İBB'de bir proje kapsamında çalıştığı açıklanan Şafak D. tutuklandı.
"Terör örgütü üyeliği" ile suçlanan Şafak D. tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.