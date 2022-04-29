Belediye çalışanı Şafak D. tutuklandı

İBB çalışanı olduğu belirtilen Şafak D., 'terör örgütü üyeliği' iddiasıyla tutuklandı.

Haber Merkezi

İstanbul’da polis ekiplerince geçen çarşamba günü gözaltına alınan, İBB'de bir proje kapsamında çalıştığı açıklanan Şafak D. tutuklandı. 

"Terör örgütü üyeliği" ile suçlanan Şafak D. tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.  

Haber

İBB'den bugünkü 'terör' gözaltısıyla ilgili açıklama