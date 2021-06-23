Belediye başkanlarına ‘ihale’ talimatı veren Erdoğan’a 10 maddelik hatırlatma

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'li belediye başkanlarına seslendi.

AKP’nin 2019 yerel seçimleri öncesinde açıkladığı 11 prensibe "sıkı sıkıya bağlı olunmasını" söyleyen Erdoğan, ihale konusunda talimat verdi.

“Özellikle imar düzenlemelerinde asla şaibeye yer vermeyecek şekilde adil ve açık bir çalışma ortaya koymanız gerekiyor" diyen Erdoğan "ihaleleri mutlaka şeffaf bir şekilde gerçekleştirin, hatta tüm ihaleleri canlı yayınlayın" dedi.

Partisinin kurulduğu günden bu yana oldukça organize şekilde adrese teslim ihaleler yaptığını bilmiyor gibi bu sözleri kullanan Erdoğan'a sadece son dönemden 10 maddelik bir hatırlatma listesi hazırladık:

Bakan Pekcan kendi şirketinden mal aldığını kabul etti

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşinin sahibi olduğu şirketlerden Ticaret Bakanlığı'na 9 milyon TL'lik dezenfektan satışı yapıldığı ortaya çıkmıştı. Gelen büyük tepkiler sonrası Pekcan, sessiz sedasız görevden alınmıştı.

AKP'li vekil AKP'li belediyeden ihale aldı

AKP Milletvekili Ahmet Akay’ın Urfa’daki AKP’li Akçakale Belediyesi’ne milyonlarca liralık akaryakıt sattığı açığa çıktı.

İki yılda 17 milyonluk ihale almıştı: Milyonluk ihale yine aynı AKP'liye gitti

AKP’li Beykoz Belediyesi’nin milyonlarca liralık ihaleyi İBB'nin AKP’li meclis üyesi Ömer Faruk Akbulut’un ortağı olduğu Metropal Kurumsal Hizmetleri AŞ kazanmıştı. Şirket ile belediye arasında 5 milyon 523 bin 360 lira üzerinden 24 Mart’ta sözleşme imzalandı.

2019 ve 2020 yıllarında Başakkent, Pendik ve Esenler Belediyesi’nden aldığı 5 ihalenin toplamı ise 16 milyon 757 bin 752 TL’ye ulaşmıştı.

Belediye'den Yıldırım’ın ‘yeğenine’ 330 milyonluk ihale

Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’ın yeğeni Ender Haberdar'ın bugüne kadar AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nden aldığı ihaleler ortaya çıktı. Haberdar, bugüne kadar AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nden 330 milyonluk ihale aldı.

TOKİ’nin ihalesi AKP’yi referans gösteren şirkete verildi

AKP’nin referans olduğu TAB Tanıtım şirketi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın 14 milyon 302 bin 452 lira maliyetli tanıtım ihalesini aldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde 'koli vurgunu'

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı. Belediye başkanı Hilmi Güler'e "2 milyon 152 bin TL’lik. Bunu da ORTAR’a yaptırmışsınız. Daha sonra ORTAR bir başka özel firmaya 1,5 milyon TL’ye aynı işi yaptırmış. Yani ORTAR aynı işi bir başkasına ihale etmiş. Bu aradaki 700 bin TL kimin cebine girdi?" sorusu soruldu.

Mehmet Cengiz'in ortağına ihale

Karayolları Genel Müdürlüğü, 30 Mart'ta “Kiğı-Yedisu Yolu İkmal İnşaatı İşi” adı altın bir ihale düzenledi. Yine Kamu İhale Kanunu’nun tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapılan ihale tam 630 milyon 807 bin TL’ye Özaltın İnşaat’a verildi.

Saray'ın müteahhidi de ihaleyi kaptı

Kamu İhale Bülteni’nde 24 Mart'ta açıklanan ihale sonucuna göre, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 21 Nisan’da ikiye bölünen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın “2021 Yılı Elektrik Enerjisi” ihalesi de yabancıya gitmedi.

İhaleyi 2 milyon 614 bin TL teklif veren Rönesans Holding’e bağlı Rönesans Elektrik Enerji Şirketi’nin aldığı açıklandı. Rönesans Holding, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Sarayı, MİT Yerleşkesi, Okluk Yazlık Sarayı ve birçok şehir hastanesinin de müteahhidi.

1,3 milyarlık dev ihale de Cengiz Holding'e gitti

Rize’ye yapılacak İyidere Lojistik Limanı inşaatı ihalesinin sonucu açıklandı. Yaklaşık maliyeti 1 milyar 719 milyon lira olan ihale, 16 Temmuz’da, kanunun esas olarak öngördüğü rekabetçi “açık” usul yerine, tartışmalı 21b usulüyle gerçekleştirildi. Duyuru ilanı verilmeden, özel olarak davet edilen şirketlerle gizli kapaklı yapılan ihalenin sonuç ilanı 1 Eylül’de yayımlandı.

İhale, 1 milyar 370 milyon liraya Cengiz İnşaat ile Yapı ve Yapı İnşaat İş Ortaklığı’na verildi. Sözleşmede, projenin 28 Ağustos 2020 – 11 Aralık 2023 tarihleri arasında 1.200 günde tamamlanması öngörüldü.

Saray'ın müteahhidine 600 milyon liralık yeni ihale

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Saray’ın da müteahhidi olan Rönesans Holding’e, Yargıtay Başkanlığı yeni hizmet binası inşaatı için yaklaşık 600 milyon TL’lik bir ihale daha verdi. Böylece Yargıtay Başkanlığı yeni hizmet binası için Rönesans Holding’e ödenen para 1,6 milyar TL’yi buldu.