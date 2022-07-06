'Belediye başkanı, kaymakamın doğum gününü kutladı' haberine ceza

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç’un doğum gününe özel pasta yaptırarak kaymakamlık makamında kutlama yaptı.

Bu kutlamayı da Elazığ'da Haber Ayrıntı Gazetesi imtiyaz sahibi Serkan Gürtürk haberleştirdi.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre; haber sonrasında ifadeye çağrıldığını ve yayın yasağı getirilmesine ilişkin bilgi verilmediğini söyleyen Gürtürk, kaymakamın şikayeti üzerine Çemişgezek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 10 bin 31 lira idari para cezası kesildiğini söyledi.

'Mutluluğunu gizleyemedi'

Çemişgezek Belediyesi resmi hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“İlçe Kaymakamımız Sn. Önder KOÇ'A, Belediye Başkanımızdan doğum günü sürprizi. Belediye Başkanımız Sn Metin Levent Yıldız, İlçe Kaymakamımız Sn. Önder Koç’a, doğum günü sürprizi yaptı.

Kaymakamımız Sn. Önder Koç, doğum günü pastasıyla birlikte sürpriz yapan Belediye Başkanımız Sn. Metin Levent Yıldız'ın bu jesti karşısında mutluluğunu gizleyemedi. Kaymakam Önder Koç yaş gününü Belediye Başkanımız Metin Levent Yıldız'ın yaptığı pastayla kutladı. Belediye Başkanımız Metin Levent Yıldız, İlçe Kaymakamımız Sn. Önder Koç'a tebriklerini iletip sağlıklı mutlu nice yıllar geçirmesini temenni etti.”

'Devlet adabına yakışmadı'

Yapmış olduğu haber sonrasında haberi kaldırması için kaymakamlık adına aracılar tarafından arandığını belirten gazeteci Serkan Gürtürk ise şunları söyledi:

“8 Şubat tarihinde Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız pasta alarak Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç'un doğum gününü kutladı. Bu kutlama ise kaymakamlık makamında yapılarak Çemişgezek Belediyesi ve Çemişgezek Kaymakamlığı’nın resmi hesaplarından paylaşıldı.

Ben de bu paylaşımları gördükten sonra bir gazeteci olarak devleti kurum olan kaymakamlık ve belediyenin resmi hesaplarında vatandaşı bilgilendirici ve yararına kullanılması gerekilirken şahsi hesaplarıymış gibi doğum günü paylaşımı yapmalarının haber değeri olduğunu düşünerek ‘Devlet adabına yakışmadı' diye bir haber yaptım.

Daha sonra haberi kaldırmam için gecenin yarısı Çemişgezek Kaymakamlığı adına aracılar tarafından arandım. ‘Bunları kaldır, gerek yok böyle şeylere' diye söylediler. Ancak ben kaldırmadım. Nisan ayında bir polis memuru beni arayarak ‘hakkınızda şikayet var ifade vermeniz gerekiyor' dedi.”

İfade vermeye gitti

Haber verilmesinin ardından karakola ifade vermeye gittiğini belirten Gürtürk, “İş yeri adresimi sordu yerimi söyleyince evrakın kendilerine yanlış geldiğini söyledi. Daha sonra Fevzi Çakmak karakolundan evrakımı alabileceğimi söyledi. Aradan zaman geçti evrakımın gönderildiği Fevzi Çakmak karakolundan arandım. İfademi Abdullahpaşa polis karakolunda vermem gerektiğini söylediler" diye konuştu.

'Yayın yasağı kararını karakolda öğrendim'

Sonrasında karakola gittiğini ve ifadeyi alacak polis memurunun karakolda olmadığını daha sonra gelmesini söylediklerine belirten Gürtürk, "Daha sonra Çemişgezek ilçesinden bir polis memuru aradı ifade vermediğimi söyledi bende 1-2 gün içerisinde ifade vereceğimi söyledim. Daha sonra karakola ifade vermeye gittim. İfadeye vermeye gittiğimde oradaki memur arkadaş ‘Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç'la ilgili haber yapmışsınız haber yasaklanmış siz o haberi kaldırmamışsınız' dedi. Haber yasağı kararını karakolda öğrendim” dedi.

'Hakaret etmedim, iftira atmadım'

Kaymakamın doğum günü haberini kaldırmadığı için 10 bin 31 lira para cezası aldığını belirten Gürtürk, “Ben de bu yasağı ilk defa kendisinden öğrendiğimi kararla ilgili gazeteme ya da bana bir mahkeme kararının ulaşmadığını söyledim. Görevli polis arkadaş haber yasağının bana mail yoluyla geldiğini söyledi. İfadem de yapmış olduğum haberin arkasında olduğumu, kimsenin kişilik haklarını zedelemediğimi, hakaret ve iftira atmadığımı söyledim.

'Karara itiraz ettik'

"Eğer haber yasağı gelmişse ve mahkeme kararı varsa haberi kaldıralım dedim. Ancak hangi haber, içeriği nedir onunla ilgili de bilgi vermedi" diyen Gürtürk, "Daha sonra 24 Mayıs tarihli Haziran ayında gazetemin adresine Çemişgezek Cumhuriyet Başsavcılığından 10 bin lira idari para cezası geldi. Ancak ben ne haberden ne konusundan ne de bu habere yasağının neden geldiğini bilmiyordum. Yasak kararı sonrası haberi kaldırdık. İdari parası cezası gelmesi sonrasında avukatlarımla görüştüm. Avukatlarım bu cezanın ve tebliğinin hukuksuz olduğunu söyleyerek bu karara itiraz ettik” diye kaydetti.

'Yargı önünde hesaplaşacağız'

Kaymakamın yasaları kendi kişisel çıkarlarına mal ettiğini söyleyen Gürtürk şu açıklamalarda bulundu:

“Bu habere yasak geldiğini karakolda öğrendik ancak kaldırmamıza rağmen 10 bin 31 lira para cezası geldi. Haber yasağının gerekçesinin gönderilmesini talep ettik.

14 yıldır bu işin içerisindeyim ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Bu tür cezalarla gazeteciler otokontrole alınmak istiyor. Kaymakam bey yasaları kendi kişisel olaylarına mal ediyor ve kullanıyor. Ama bu işin peşini bırakmayacağım para cezasını da ödemedim yargı önünde hesaplaşacağız.

Daha öncede Çemişgezek Belediye Başkanı’yla ilgili haberler yapmıştım, bu haberlerin önüne geçilmesi adına da böyle bir girişimde bulunduklarını düşünüyorum."