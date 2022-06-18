'Belediye Başkanı kadın mimarlara ödül vermek istemedi, programın akışı değiştirildi' iddiası

Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD) tarafından 2019'dan beri yürütülen Pamukkale Köyü DEGİAD Fikir Projesi'nin lansmanı tartışılacak görüntülere sahne oldu.

Halktv'de yer alan habere göre, ödül töreninde ödül kazanan proje sahiplerine plaketlerini vermek üzere sahneye davet edilen Pamukkale Belediye Başkanı Örki, iki kadın mimarın ödülünü vermek istemeyince program akışı değiştirildi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin bu tavrı üzerine sahneye davet edilen Ece Gizem Şimşek ve Güncesu Yücel isimli kadın mimarların ödülünü başka bir kadın görevli verdi.

Daha sonra sahneye çıkan Başkan Örki, diğer erkek mimarların ödüllerini takdim ederek onlarla birlikte fotoğraf çektirdi. Ancak katılımcıların ve kameraların karşısında yaşanan olayın garipsendiğini fark eden Başkan Örki, sahnede gördükleri muamele karşısında ne olduğunu anlamakta güçlük çeken kadın mimarları daha sonra ellerini sıkarak kutladı.