Belediye Başkanı istedi, Sedat Peker haberlerine erişim engeli geldi

Zonguldak’ta günlük yayın yapan Halkın Sesi Gazetesi'ne, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan ile ülkücü mafya Sedat Peker ile olan ilişkilerini konu alan haberleri gerekçesiyle haberlere erişim engeli getirildi.

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan’ın başvurusu üzerine Zonguldak Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla gelen engelle birlikte 4 haber yayından kaldırıldı.

Halkın Sesi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cevdet Akgün, kararı şaşkınlıkla karşıladıklarını belirterek, yasal itirazlarını yapacaklarını söyledi.