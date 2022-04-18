Belediye Başkan yardımcısının oğlu 12 yaşında çocuğa tecavüz etmiş

Eskişehir Sivrihisar Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin İlhan’ın oğlu Ömür İlhan ve iki arkadaşı, geçen yıl 12 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etti. Yaklaşık bir yıl süren yargılama sonunda Hüseyin İlhan’ın oğluna 38 yıl hapis cezası verildi. Ancak mahkeme ‘saygılı davranış’ gerekçesiyle Ömür İlhan’ın cezasında indirime gitti.

Polemikhaber sitesinin haberine göre, mahkeme kararına tepki gösteren halk belediyeye yürüyerek binanın camlarını kırdı.

Olayın gelişimi

Eskişehir Sivrihisar’da 2021 yılında 13 yaşındaki E.T. annesiyle tartışınca karakolluk oldu. Karakolda annesinin olayıyla ilgili ifade veren E.T., kendisine yardımcı olan avukata bundan bir yıl önce 3 kişi tarafından tecavüze uğradığını söyledi. Avukatın talebi üzerine durum karakola bildirildi ve pedagog çağrıldı.

Olay tarihinde 12 yaşında olan E.T., pedagog eşliğinde alınan ifadesinde kendisine tecavüz eden kişilerin AKP’li Sivrihisar Belediye Başkan Yardımcısı aynı zamanda Nasreddin Hoca Cami Yaptırtma Derneği Başkanı Hüseyin İlhan’ın oğlu Ömür İlhan ile arkadaşları Sabri Güney ve Süleyman Tugay Güney olduğunu söyledi.

Emniyet ekiplerinin gözaltına aldığı bu isimler başta suçlamaları kabul etmedi. Sanıklar yapılan çapraz sorgunun sonunda bütün suçlarını itiraf etti.

Tehdit etmişler

Ömür İlhan ve arkadaşlarının olayın ortaya çıkmaması için aylarca E.T.’yi tehdit ettikleri de ortaya çıktı. Korkusundan olayı ailesine de söylemeyen E.T.’nin bu olaydan sonra psikolojisinin bozulduğu, ailesiyle sürekli kavga ettiği öğrenildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin İlhan’ın oğlu ve iki arkadaşı karakoldaki ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ceza yağdı

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 1 yıl süren yargılamanın ardından mahkeme geçtiğimiz günlerde dosyayı karara bağladı. Ömür İlhan, E.T.’ye yönelik cinsel istismar suçunu işlediği sabit olduğundan 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede gösterdiği 'saygılı davranıştan' dolayı ise bu ceza 25 yıla düşürüldü. İlhan ayrıca ‘bir kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 6 yıl, tehdit suçlamasından da 2 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme İlhan’ın mahkemede göstermiş olduğu saygılı tutumdan dolayı bu cezayı 6 yıl 8 ay düşürdü. İlhan’ın toplamda aldığı 38 yıllık ceza 31 yıl 8 ay indirildi. Diğer sanıklardan Sabri Güney 35, olay tarihinde reşit olmayan Süleyman Tugay G. İse 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Belediyenin camlarını kırdılar

Eskişehir Sivrihisar Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin İlhan’ın istifa etmemesi üzerine vatandaşlar önceki gece belediyeye yürüyerek binanın giriş kapısının camlarını kırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Sivrihisar Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin İlhan, olayı yalanlayarak iftira olduğunu savundu. Yerel mahkeme kararının sonuçlandığını ancak İstinaf Mahkemesi’ne yapılan itiraz sürecinin devam ettiğine işaret eden baba İlhan "Dava devam ediyor. Bizim çocuğumuz kesinlikle kabul etmiyor. Niye bu kadar peşine düşüyorlar. Halk benim çocuğumun mağdur olduğunu; karşı tarafın sorunlu bir aile olduğunu ve olayın da iftira olduğunu da biliyor. Bizi aile olarak da tanıyor herkes… Ne oldu 8 ay sonra böyle ortalığı karıştırıyorlar... Avukatın düşüncesi kararın bozulacağı yönünde…” diye konuştu.

İlhan, belediyeye yönelik saldırıya ilişkin ise saldırıyı yapan kişinin “Bağımlı biri, 'sarhoştum, hatırlamıyorum' diyor" dedi.