2014 yılında nüfusundan dolayı köy statüsüne geçirilen Çankırı'nın Dodurga beldesi, 8 yıl süren hukuk mücadelesi sonucunda tekrar belde statüsünü kazandı.
Dogurgalılar belediye başkanlığı seçimi için 26 Haziran’da sandık başına gidip oy kullanacak.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Belde statüsüne geçen köy 26 Haziran'da sandığa gidiyor
Dodurga beldesinde belediye başkanlığı seçimi için 26 Haziran’da sandıklar kurulacak.
Haber Merkezi
2014 yılında nüfusundan dolayı köy statüsüne geçirilen Çankırı'nın Dodurga beldesi, 8 yıl süren hukuk mücadelesi sonucunda tekrar belde statüsünü kazandı.
Dogurgalılar belediye başkanlığı seçimi için 26 Haziran’da sandık başına gidip oy kullanacak.