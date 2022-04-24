Belde statüsüne geçen köy 26 Haziran'da sandığa gidiyor

Dodurga beldesinde belediye başkanlığı seçimi için 26 Haziran’da sandıklar kurulacak.

Haber Merkezi

2014 yılında nüfusundan dolayı köy statüsüne geçirilen Çankırı'nın Dodurga beldesi, 8 yıl süren hukuk mücadelesi sonucunda tekrar belde statüsünü kazandı.

Dogurgalılar belediye başkanlığı seçimi için 26 Haziran’da sandık başına gidip oy kullanacak.

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