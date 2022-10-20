Belçika'ya çağrı: İnsan ticaretinde kaynak ve geçiş ülkesisiniz

Avrupa Konseyinin İnsan Ticaretine Karşı Eylem Uzmanlar Grubu, Belçika'yı insan ticaretiyle ilgili mevzuat konusunda eleştirerek, mağdurların adli yardıma ulaşımını iyileştirmeye ve tazminata etkin erişimlerini garanti etmeye çağırdı.

Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Uzmanlar Grubunun (GRETA) raporunda, Belçika'nın insan ticareti mağdurları için öncelikli olarak bir varış ülkesi ancak aynı zamanda kaynak ve geçiş ülkesi olduğu belirtildi.

Raporda, 2017 ile 2020 yılları arasında 475 mağdurun uzman desteğine başvurduğu ifade edilirken, en yaygın sömürünün ekonomik, onu takip eden türün ise cinsel olduğu aktarıldı. (AA)