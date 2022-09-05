Belçikalı ekonomist: Böyle giderse halkın yüzde 40'ı yoksulluk sınırının altına düşecek

Belçikalı ekonomist Bruno Colmant, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle gündeme gelen enerji krizi nedeniyle Belçika halkının yüzde 40'ının yoksulluk sınırının altına düşeceğini öne sürdü.

T24'ün haberine göre, Colmant katıldığı bir televizyon programında, “İçinden geçtiğimiz enerji krizi Covid krizinden çok daha büyük bir kriz. Şimdilerde yaşananları gördükçe tıpkı 2008 yılında yaşanan derin krizin benzeri detaylar görüyorum ve aynı korkuyu yaşıyorum” dedi.

Mevcut enerji krizinin doğru yönetilmemesi durumunda ciddi sosyal tehlikelerin ortaya çıkabileceğini belirten Colmant, Belçika'da çok sayıda şirketin iflas edeceğini belirtti. Colmant, bu süreçte Belçika halkına gerekli desteğin sağlanmaması halinde yaşanacaklara dair “Muhtemel dev bir sosyal facianın eşiğindeyiz. Böyle giderse Belçika halkının yüzde 40'ı yoksulluk sınırının altına düşecek” dedi.