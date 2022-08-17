Belçika'daki Çaykovski Müzik Okulu'nda Rus müzikleri yasaklandı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Woluwe-Saint-Lambert bölgesinde bulunan Çaykovski Müzik Okulu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle adını Uluslararası Müzik Akademisi olarak değiştireceğini duyurdu.

Akademi tarafından yapılan açıklamada, değişikliğin ardından Rus müziklerine de yer verilmeyeceği duyuruldu.

'Küçük bir damla ama önemli bir adım'

Okulun Ukraynalı kurucusu Nataliya Çepurenko'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"2014'te Rus askerleri Ukrayna'nın bir bölümünü işgal etti. Takip eden sekiz yıl içinde kültür, eğitim ve siyaseti birbirinden bağımsız gördüm. Okulum bir Rus bestecinin adını taşımaya devam etti, Rus müzisyenler düzenlediğimiz yarışmalara ve ustalık sınıflarına katıldı ve okulda Rus müziği yankılanmaya devam etti. Şimdi ne kadar yanıldığımı anlıyorum. Yaptıklarımın okyanusta küçük bir damla olduğunu biliyorum ama önemli bir adım."

Rus müziği yasaklandı

Akademinin adının değiştirilmesinin yanı sıra, Brüksel Uluslararası Müzik Akademisi'nde Rus müziğine derslerde, yarışmalarda ve festivallerde de izin verilmeyecek.