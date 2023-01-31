Belçika'da sağlık emekçileri sokaklarda

Belçika'nın farklı şehirlerinden gelen ve yerel saatle 10.30'dan itibaren Brüksel'deki Kuzey Tren İstasyonu önünde toplanan binlerce kişi, Güney Tren İstasyonu'na doğru yürüdü. Üç büyük sendikanın katıldığı gösteride, yeşil, kırmızı, mavi kıyafetli sağlık emekçileri, personel eksikliği nedeniyle ağır iş yükü, düşük maaşlar ve elverişsiz çalışma koşullarını eleştiren sloganlar attı, pankartlar taşıdı.

Hastane çalışanlarının yanı sıra evde bakım hizmeti verenler, huzurevi çalışanları ve çocuk bakıcıları da gösteriye katıldı.

Belçika'da kamu çalışanları, enerji fiyatlarındaki artış ve hayat pahalılığına karşı ücretlerinin iyileştirilmediği gerekçesiyle belirli aralıklarla greve gidiyor. (AA)