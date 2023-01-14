Belçika'da bir kadın gözaltında ölü bulundu

Belçika'da yerel basında bugün çıkan haberlere göre 40'lı yaşlarda bir kadın Brüksel'deki bir polis karakolunda gözaltındayken yaşamını yitirdi.

Polis olayın "muhtemelen intihar sonucu" olduğunu kaydetti. İddiaya göre kadın Perşembe gözaltına alındı ve birkaç saat sonra Brüksel Ixelles polis bölgesindeki gözaltı merkezlerinden birinde hücresinde ölü bulundu.

Kadının gözaltına alınması ve ölümüyle ilgili koşullar hakkında ayrıntılar henüz açıklanmadı.

Son iki yıl içinde aynı polis karakolunda üç gözaltında ölüm vakası kaydedilmişti.