Belçika’da aranan uyuşturucu baronu Türkiye’de yakalandı

Belçika’nın Anvers (Antwerp) kentindeki uyuşturucu ağının liderlerinden olduğu belirtilen Abdelilah El M., Türkiye’de yakalandı.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, suç örgütleri arasında “Kara” (Black) ve “Narkos” lakaplarıyla tanınan Fas kökenli Abdelilah El M., bir süredir yaşadığı Türkiye’de kayak tatilinden dönerken seyahat belgesindeki eksiklik nedeniyle gözaltına alındı.

Belçika medyasına göre, Güney Amerika merkezli kokain ticaretinin en önemli aktörlerinden biri olarak görülen 38 yaşındaki Abdelilah El M., cep telefonu ile görüntülü arama yaptığı sırada polis tarafından durduruldu. El M.’in gözaltına alındığı sırada yanında “Madonna” lakaplı kuzeni Karim El M. de vardı.

Belçika iadesini istedi

Belçika Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne, Abdelilah El M.’nin gözaltına alınmasını, "Arananlar listemizin başındaki biri, Türkiye'de gerçekten tutuklandı” sözleriyle doğruladı. Belçika, İstanbul’daki bir geçici gözaltı merkezinde tutulan El M.‘in iadesini istedi.

Abdelilah El M., Hollanda’da uyuşturucu çetesi lideri olduğu gerekçesiyle 8 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak Belçika medyası, Türkiye’nin Sabancı suikastı sanığı Fehriye Erdal kararı nedeniyle iadeyi engelleyebileceğini yazdı. Belçika medyasında çıkan haberlere göre, Türkiye, Fehriye Erdal kararı nedeniyle Belçika makamlarına tepkili olduğunu bu nedenle El M.‘nin iadesi konusunda zorluk çıkarabileceğini belirtti.

Sabancı suikasti nedeniyle Brugge Mahkemesi tarafından gıyabında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Fehriye Erdal, kararın ardından izini kaybettirdi. Türkiye’nin iade talepleri sonuçsuz kaldı. Belçika polisinin en çok aranan suçlular listesinde yer alan Erdal, 2017’den bu yana yakalanamadı. Türkiye Belçika polisini, mahkeme öncesi Erdal’ı gözaltına almamak ve kaçmasına göz yummakla suçluyor.