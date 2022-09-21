Belçika'da 1 Ekim'den itibaren mağaza vitrinleri kararacak

Avrupa'da enerji krizine karşı ülkeler önlemler açıklamaya devam ediyor. Belçika'da 1 Ekim'den itibaren mağaza vitrinlerinin kapanıştan sonra karartılması ve kapalı mekanlarda sıcaklığın düşürülmesi kararı duyuruldu.

Belçika Ticari İşletmeler Federasyonu (Comeos) mevcut enerji krizine karşı "benzeri görülmemiş" tedbirler alınmasına karar verildiğini açıkladı.

Comeos'tan yapılan açıklamaya göre ülkede 1 Ekim'den itibaren mağazalar kapanıştan bir saat sonra ışıklı tabelalarını ve vitrin ışıklarını söndürecek. Mağazaların içindeki sıcaklık 19 dereceyle sınırlandırılacak ve açık saatlerde de kapılar "mümkün olduğunca" kapalı tutulacak.

Comeos CEO'su Dominique Michel yaptığı açıklamada "Daha fazla gecikmeksizin harekete geçmek istiyoruz. Bu nedenle gerekli enerji tasarrufunu sağlamak için kendimiz inisiyatif almaya karar verdik" dedi.

Hesaplamalara göre kapalı mekanda sıcaklığın bir derece düşürülmesinin ısıtma harcamasında yüzde 7-8 tasarruf sağlayacağını belirten Michel üyelerinin alınan tedbirleri kabul ettiğini ifade etti.

Michel mağazaların kapalı olduğu saatlerde ışıkların söndürülmesinin de yüzde 12,5 ile yüzde 15 arasında tasarruf sağlamasını beklediklerini dile getirdi.

Sözkonusu önlemlerin kış boyunca devam edeceği belirtildi.