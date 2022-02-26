Belçika Romanya'ya 300 asker yolluyor

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekâtı nedeniyle ülkesinin NATO'nun doğu kanadını güçlendirme çabalarını arttıracağını kaydetti. De Croo, Romanya'ya 300 asker konuşlandıracağını söyledi.

Twitter'dan yaptığı açıklamada De Croo, "Belçika, dün unsurları harekete geçirilen NATO Acil Müdahale kapsamında sorumluluğunu üstleniyor. Mevcut aşamada 300 Belçika askeri Romanya'da konuşlandırılacak" dedi.

De Croo, Belçika'nın Ukrayna'ya 2 bin makineli tüfek ve 3 bin 800 ton yakıt yollayacağını da sözlerine ekledi.