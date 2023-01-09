Belçika iki nükleer reaktörün faaliyet süresini 10 yıl uzatacak

Belçika, Fransız elektrik şirketi Engie ile iki nükleer reaktörün faaliyet süresini 10 yıl uzatmak için anlaşmaya vardığını açıkladı.

Belçika'nın yedi reaktörünün en yenisi olan Doel 4 ve Tihange 3 reaktörlerin 2025 yılında tamamen kapanması gerekiyordu. Ancak yapılan anlaşma sonucu gerekli çalışmalardan sonra Kasım 2026'da reaktörler yeniden açılacak ve 10 yıl süreyle çalışmaya devam edecek.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, kabine üyeleriyle görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Bu iki nükleer reaktörün genişletilmesi, enerji güvenliğimizi garanti altına almak için çok önemlidir" dedi.

Belçika daha önce 2025'te nükleer enerjiden tamamen çıkmayı planlamıştı. Bu plan Rusya karşıtı yaptırımların başlaması ve doğalgaza erişimin zorlaşmasıyla çöpe atıldı.

Dünya Nükleer Birliği verilerine göre, Belçika'nın çalışır durumdaki altı reaktörünün toplam kapasitesi yaklaşık 5 gigavat kadar. Bu, ülkenin elektrik talebinin yaklaşık yarısını karşılıyor. Ülkede toplam 7 reaktör bulunuyor ancak Doel 3 geçen yıl kapanırken Tihange 3'ün ise 2025'te kapanması planlanıyordu.