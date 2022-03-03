Belarus'ta yaşayan SSCB'nin 'son kahramanı' İvan Kustov yaşamını yitirdi

Belarus Savunma Bakanlığı, cumhuriyet topraklarında yaşayan Sovyetler Birliği'nin son kahramanı emekli Albay İvan İlyiç Kustov'un yaşamını yitirdiğini duyurdı.
Kustov, 1942'de Kızıl Ordu'da göreve başladı.
O yılın Ekim ayından itibaren Sovyetler Birliği'ni hedef alan Nazi saldırısına karşı cephelerdeydi.
1945'in başında, Kustov'un bölüğü, Vyboruv köyü yakınlarındaki Alman savunmasını kırmıştı.
27 Şubat 1945'te, SSCB Yüksek Sovyeti Başkanlığı kararnamesi ile İvan Kustov, Lenin Nişanı ve Sovyetler Birliği Kahramanı yüksek unvanını aldı.