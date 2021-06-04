Belarus, Sputnik Light aşısını onayladı

Belarus Sağlık Bakanlığı İlaç Komitesi'nin 3 Haziran'da aldığı karara istinaden Sputnik Light aşısının devlet tesciline ilişkin karar alındı.

Cumhuriyet Sağlık Bakanlığı basın servisi, Rus Sputnik Light aşısının Belarus'ta Perşembe günü onaylandığını bildirdi. Ajansın Telegram kanalında yayımlanan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı İlaç Komitesi'nin 3 Haziran'da aldığı karara istinaden Sputnik Light aşısının devlet tesciline ilişkin karar alındı" denildi.

Ajans, Sağlık Bakanlığı'nın kararnamesine göre, Sağlık Hizmetinde Muayene ve Testler Merkezi uzmanları, cumhuriyetin önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanları ve cumhuriyetin bilim ve araştırma merkezleri personelinin sertifika dosyasının materyallerini değerlendirdiğini kaydetti.

Ajans, Sputnik Light'ın uygulamadan sonraki 28. günde yeterli bir bağışıklık tepkisi oluşturan tek dozluk bir aşı olduğunu belirtti.

1 Ekim 2020'de Belarus, denemeler çerçevesinde gönüllülere Rusya'nın Sputnik V aşısını uygulamaya başladı. Ülke Rusya'dan sonra bu aşıyı resmi olarak onaylayan ilk ülke oldu. Belarus'ta, şu anda nüfusu aşılamak için kullanılan ortak bir Sputnik V üretimi kuruldu. 18 Mayıs'ta Belarus, Çin'den 300 bin doz Vero Cell aşısı almıştı.