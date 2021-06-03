Belarus, Sputnik Light aşısını onayladı

Belarus Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Covid-19 karşı Rusya'da geliştirilen tek dozluk Sputnik Light aşısının ülkede onaylandığı belirtildi.
Sputnik'te yer alan habere göre, açıklamada, "Sağlık Bakanlığı İlaç Komisyonu'nun 3 Haziran tarihli kararına istinaden Sputnik Light aşısının devlet tesciline onay verildi" ifadelerini kullandı.
Açıklamada Sputnik Light'ın tescil süresinin 1 yıl geçerli olacağı belirtildi.
Sputnik Light, iki dozluk Sputnik V aşısının ilk bileşeni niteliği taşıyor.