Belarus: Batı'nın, Ukrayna'da dökülen kanın sorumluluğunu taşıması gerekiyor

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul görüşmelerinde konuşan Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei, Rusya-Ukrayna savaşının temel nedeninin Soğuk Savaşın sonlandığı 30 yıl öncesine dayandığını belirtti.

Sputnik'in haberine göre; söz konusu dönemde resmi anlaşmalar olmadığını, yalnızca ‘centilmenlik anlaşması’ yapıldığını belirten Makei, bu durumun Batı'nın hakimiyetini garanti altına alması için yol açtığını savundu.

Batılı ülkelerin, NATO'yu genişletme dürtüsüyle hareket ettiğini söyleyen Makei, "NATO ve Batılı ülkeler doğuya genişleme arayışıyla hem Rusya'nın hem de Belarus'un meşru güvenlik çıkarlarını göz ardı etti" dedi.

Makei, NATO'nun Doğu Avrupa ve yakınındaki bölgelere dair girişimlerine ek olarak Yugoslavya, Irak, Libya ve Suriye'de ‘yasadışı savaşlara’ dahil olduğunu belirtti. Bu nedenle, Batı ülkelerinin toplu olarak, Ukrayna'da dökülen kanın sorumluluğunu taşıması gerektiğini söyleyen Makei, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birçok ülke, kimsenin diğerlerine kendi vizyonunu, çıkarını ve değerlerini empoze etmediği, çok merkezli veya çok kutuplu bir dünya oluşturmak istiyor."

Makei, Batılı ülkelerin, Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımlar nedeniyle enerji ve gıda fiyatlarını artırdığına ifade etti. Belarus'un, Ukrayna ve Rusya arasında bir ateşkes ve kapsayıcı bir barış anlaşmasına aracılık edebileceğini kaydeden Makei, görüşmekten başka seçenek olmadığını vurguladı.