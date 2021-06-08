Bel Karper'de patron grev kırmaya çalışıyor, jandarma işçilere saldırı tehdidinde bulunuyor

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren Bel Karper fabrikasında Tek Gıda-İş sendikasının çalışmaları sonucunda fabrikada çoğunluk sağlanıp yetki alınmasına karşın patron TİS için masaya oturmamış ve pandemi bahanesiyle 12 işçiyi ücretsiz izne çıkarmıştı. Ayrıca bir işçi de Kod-29 bahanesiyle işten çıkarılmıştı. Ardından sendikalı işçiler 17 Mayıs'ta aldıkları grev kararıyla birlikte fabrika önünde direnişe başladı.

İşçilerin direnişi sürerken, içeriye kaçak işçi sokarak grevi kırmak isteyen patrona karşı işçiler fabrika girişini kapattı.

Jandarma işçilere müdahale tehdidinde bulunarak fabrika önünün açılmasını istiyor.