'Bel Karper işçilerinin sendikal hakları engellenemez'

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren Bel Karper fabrikasında Tek Gıda-İş sendikasının çalışmaları sonucunda fabrikada çoğunluk sağlanıp yetki alınmasına karşın patron TİS için masaya oturmamış ve pandemi bahanesiyle 12 işçiyi ücretsiz izne çıkarmıştı. Ayrıca bir işçi de Kod-29 bahanesiyle işten çıkarılmıştı. Ardından sendikalı işçiler 17 Mayıs'ta aldıkları grev kararıyla birlikte fabrika önünde direnişe başladı.
'Dilekçeler ve mahkemeler aşaması geçilmiştir'
Türkiye Komünist Partisi (TKP) Çorlu İlçe Örgütü konuyla ilgili bir açıklama yaparak "Bir süredir kentimizde devam eden Bel Karper işçilerinin grevini destekliyoruz" dedi.
Açıklama şöyle: