Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren Bel Karper fabrikasında Tek Gıda-İş sendikasının çalışmaları sonucunda fabrikada çoğunluk sağlanıp yetki alınmasına karşın patron TİS için masaya oturmamış ve pandemi bahanesiyle 12 işçiyi ücretsiz izne çıkarmıştı. Ayrıca bir işçi de Kod-29 bahanesiyle işten çıkarılmıştı. Ardından sendikalı işçiler 17 Mayıs'ta aldıkları grev kararıyla birlikte fabrika önünde direnişe başladı.

'Dilekçeler ve mahkemeler aşaması geçilmiştir'

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Çorlu İlçe Örgütü konuyla ilgili bir açıklama yaparak "Bir süredir kentimizde devam eden Bel Karper işçilerinin grevini destekliyoruz" dedi.

Açıklama şöyle:

"Türkiye Komünist Partisi Çorlu İlçe Örgütü olarak bir süredir kentimizde devam eden Bel Karper işçilerinin grevini destekliyoruz. Bel Karper yönetimi, işçilerin özlük haklarını, anayasal haklarını türlü provokasyonlar ile kolluk çağırarak sanki grev adli bir olaymış, bir suçmuş gibi yansıtılmasına sebebiyet veriyor. Kolluk ve idare üretimi durdurmanın yasadışı olduğunu bunun dilekçeler ve mahkemelerle çözülmesi gerektiğini söylüyor.

Buradan açıklıyoruz ki dilekçeler ve mahkemeler aşaması geçilmiştir. İşçiler zaten Anayasanın, üst mahkemelerin zırhı ile korunmaktadır. Bundan sonra sadece taraflar vardır. Üretimde olmamalarına rağmen çalıştırılmaya zorlanan işçileri grev kırıcılığını bırakmaya, Çorlu’daki tüm emek güçlerini, yurttaşlarımızı ise greve desteğe davet ediyoruz.

Ülkemizdeki en kuvvetli zırhın örgütlülük olduğunu ve ancak bir araya geldiğimizde haklarımızı alabileceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Bel Karper işçilerinin sendikal hakları engellenemez."