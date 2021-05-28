Bel Karper işçilerinin grevi 12. gününde

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren Bel Karper fabrikasında Tek Gıda İş sendikasının çalışmaları sonucunda fabrikada çoğunluk sağlanıp yetki alınmasına karşın patron TİS için masaya oturmamış ve pandemi bahanesiyle 12 işçiyi ücretsiz izne çıkarmıştı. Ayrıca bir işçi de kod-29 bahanesiyle işten çıkarılmıştı. Ardından sendikalı işçiler 17 Mayıs'ta aldıkları grev kararıyla birlikte fabrika önünde direnişe başladı.

Direnişin 12. gününde TKP Çorlu ilçe örgütü de grev alanına dayanışma ziyaretinde bulundu. TKP Çorlu İlçe Başkanı Emir Ahmet Arda grev alanında söz alarak "Direnişin başından beri beraberdik, uzun zamandır bir hukuk mücadelesi veriliyor. Patronlar sizi düşmanlaştırmaya çalışıyor, eğer karşılarında düşman görmek istiyorlarsa en iyisini görecekler ve görecekler ki işçi sınıfı kazanacak. Anlaşma yapmak için ayaklarınıza gelecekler, işçiler TİS ve Sendikal haklarını söke söke alacaklar. TKP adına sizleri selamlıyorum, sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.

TKP, grevdeki Bel Karper işçilerini ziyaret etti

TKP Tekirdağ İl Örgütü adına konuşan Çağlar Akyüz de "Bu direniş sürecinde birlikteydik, elimizden geldiğince sizlerin yanınızda olmaya çalıştık. İki şeyin altını çizmek istiyorum. Bel Karper işçisi Türkiye’de iyi bildiğimiz iki şeyi tekrar gösterdi. Patronlar kural tanımıyor, hukuk tanımıyor. Yasa bize var onlara yok. Bel Karper işçisi uzun süredir sendikalı olmak istiyor bunun için mücadele etti ve Yargıtay süreci ile bakanlıktan onayını almasına rağmen patron bu hakkı tanımadı" dedi.

'Bel Karper’e desteğe çağırıyoruz'

"Örgütlenme hakkı işçi sınıfının en temel haklarından biridir" diyen Akyüz şöyle konuştu:

"Bel Karper'de üretimi devam ettirmeye çalışıyorlar. Bunun için yöneticilerden, depo işçilerine kadar grevi kırmak için makineleri çalıştırmaya çalışıyorlar. Bu aynı zamanda bir halk sağlığı sorunudur çünkü gıda sektöründe kalifiye olmayan personeli çalıştırarak üretmeye çalışıyorlar. Türkiye’deki tüm emekçileri hem sağlıkları için hem de Bel Karper işçisinin yanında olmak için Bel Karper ürünlerini tüketmemeye çağırıyoruz. Hem Trakya’da hem Çorlu’da tüm emek dostlarını Bel Karper’e desteğe davet ediyoruz. Biz TKP olarak her zaman yanlarında olacağız."

Tek Gıda İş örgütlenme uzmanı Yunus Durdu da "Direnişin başından beri yanımızda olan, sesimizi duyuran TKP’ye teşekkür ederiz. Bu süreci emekten yana dostlarımızla birlikte, dayanışarak sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

'Direnişin sonunda kazanacağız'

Grevdeki Bel Karper işçisi de sürece dair şunları söyledi:

"11 yıllık belkarper çalışanıyım. Burada haklarımızı alamadığımız için sendikaya üye olduk. Sendikamız tüm kanuni haklarını kazanmasına rağmen patron masaya oturmamaktadır. TİS yapılması için en son olarak greve çıktık. 12 gündür grevdeyiz. İşverenin bize baskıları oldu. Bizi iki ay ücretsiz izne çıkardılar. 2 ay burada direnişimize devam ettik ve en son olarak tüm fabrika greve çıkma kararı aldı. Umuyorum bu direnişin sonunda kazanacağız."