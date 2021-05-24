Beklenen oluyor mu: Peker dosyası CIA ve DEA'da iddiası

OdaTV yazarı Serdar Cebe bugünkü yazısında ABD'de yıllarca mafyayla mücadelede çalışan Türk asıllı bir emniyetçinin kendisine şu sözleri aktardığını yazdı: "Sedat Peker’in açıklamaları lokal bir vaka olmaktan çıkıyor. Uyuşturucu itirafları olayı başka bir yere götürüyor. Amerikan Adalet Bakanlığı ve CIA devrede…"

Cebe ABD'de konuştuğu birkaç kaynağının ise söylediği ortak cümlenin "olay başka yere gidiyor’’ olduğunu aktardığı yazısında "Sedat Peker’in uyuşturucu trafiğini anlatması, Kolombiya, Venezuela ve Panama üçgeninde tersine bir uyuşturucu yolunu ifşa etmesi acaba Amerikan Adalet Bakanlığı’na bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi’ni harekete mi geçirdi?" diye sordu.

Peker'in son videosundaki “Tüm dünyayı yerinden oynatacağız…” sözünü hatırlatan Cebe şunları yazdı:

"DEA ekipleri dünya üzerinde bırakın büyük uyuşturucu ticaretini yapanları sokak satıcılarının adlarını bile kara defterine yazıyor. Ve DEA’in en çok kullandığı operasyona başlama yöntemi 'itirafçılar' serinden yapılan operasyonlardır. Amerika 'adam suçu söyledikleri yalan’ diye bakmıyor. İtirafçıların söyledikleri tek tek araştırılıyor, analiz ediliyor ve teknik bilgilerle eşleştirilerek operasyon başlatılıyor."

Cebe yazısında "Sedat Peker’in uyuşturucu ticareti ile ilgili iddiaları ve kendisine yapılacak bir operasyon dışarıdan izleniyor mu? Daralan çember için öncelikle CIA bu trafiği itiraf ettirmek için Sedat Peker’i de Zarrab gibi Amerika’ya alır mı? Sorular çok ama uzmanlar bunun zamanının yakın zamanda olabileceğini söylüyor" diye belirtti.