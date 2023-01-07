Beklenen kar yağışı geliyor: Bugün başlıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre, hafta sonu yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı bekleniyor.

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tokat çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olmak üzere; Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Hatay çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.



