Bekir Pakdemir hakkında rüşvet ve yolsuzluk iddiası: 'Rapor Erdoğan'a iletildi'

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndaki rüşvet iddialarıyla ilgili Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından hazırladığı öne sürülen raporu Meclis gündemine taşıdı. Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, “Tarım ve Orman eski Bakanı Bekir Pakdemirli görevden affını mı istemiştir? Yoksa söz konusu raporda yazılı bazı bulgular üzerine Cumhurbaşkanı tarafından görevden mi alınmıştır? DDK tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı’nda yapılan araştırma, inceleme ve soruşturma sonucunda herhangi bir rapor düzenlenmiş midir” diye sordu.

Mehmet Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndaki rüşvet iddialarıyla DDK tarafından hazırlandığı iddia edilen raporunun kamuoyuna açıklanmasını istedi. Bekaroğlu, Oktay’a, rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin raporun ilgili mercilere iletilerek suç duyurusunda bulunulup bulunulmadığını sordu.

Önergesinde, görevinden af talebi kabul edilerek yerine atama yapılan Bekir Pakdemirli’nin, DDK’nın geçen ekim ayında Tarım ve Orman Bakanlığı’na yönelik olarak başlattığı soruşturmada elde edilen bazı bulgular üzerine görevden alındığı yönünde haber, yorum ve iddiaları hatırlatan Bekaroğlu, Cumhurbaşkanlığı’ndan bu iddialara ilişkin açıklama yapılmasını talep etti.

Erdoğan'a iletildi iddiası

Bekaroğlu, önergesinde, DDK’nın Pakdemirli'nin yönetimindeki Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Türkiye’ye canlı hayvan ithalatında yaşanan bazı aksaklıkları giderme karşılığında rüşvet alındığı iddialarını araştırmaya başladığı, iddianın odak noktasında bakanlık üst yönetiminden birtakım isimlerin bulunduğu, bu iddialarla ilgili olarak önemli bilgilere sahip kişilerin DDK görevlilerine ‘tanık’ sıfatıyla ifade verdiği bilgisinin basında yer aldığını ifade etti.

Söz konusu haberlerde, DDK tarafından mercek altına alınan iddialar nedeniyle mağdur olanlar arasında MHP'nin yönetimindeki bir ismin de bulunduğu, DDK uzmanlarının iddialarla ilgili somut verilere ulaşmasıyla beraber hazırlanan taslak raporun ana başlıkları itibarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildiği, ancak DDK'nın yaptığı çalışmalar sonucunda hazırlanan araştırma/soruşturma raporunun savcılığa gönderilip gönderilmediğinin bilinmediğinin belirtildiğini vurgulayan Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan şu sorulara cevap istedi:

DDK tarafından bir rapor düzenlendi mi?

“Yazılı, sözlü ve görsel medyada yer alan söz konusu iddialar doğru mudur? Tarım ve Orman eski Bakanı Bekir Pakdemirli görevden affını mı istemiştir? Yoksa söz konusu raporda yazılı bazı bulgular üzerine Cumhurbaşkanı tarafından görevden mi alınmıştır? Söz konusu haberlerde yer aldığı üzere DDK tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı’nda yapılan araştırma, inceleme ve soruşturma sonucunda herhangi bir rapor düzenlenmiş midir? Bu rapor gerekli idari ve adli soruşturmaları yapmak üzere ilgili mercilere sevk edilmiş midir? Bekir Pakdemirli’nin herhangi bir sorumluluğu veya suça iştirakinin tespiti söz konusu ise adı geçen bakan ile ilgili olarak Anayasa’nın 106. maddesindeki prosedürü işletmeyi düşünüyor musunuz?” (ANKA)