Bekir Bozdağ'ın basın danışmanından Fox TV muhabirine: Soru sorma, ben sizi buraya almayacaktım

Fox TV muhabiri Yeşim Karacaoğlu, Ankara'da düzenlenen "6. Yılında İstinaf Değerlendirme Toplantısı"na katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşmasını izlemek ve soru sormak istedi. Bozdağ’ın basın danışmanı Bilal Çetin, salonda bulunan Karacaoğlu’nun soru sormamasını istedi.

Çetin, toplantı sırasında Karacaoğlu’nun yanına giderek, “Hanımefendi bakın rica ediyorum soru sormayın, bakın rica ediyorum. Normalde ben sizi buraya almayacaktım. Fox TV’yi almayacaktım. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi’nin şeyi var. Rica ediyorum soru sormayın” ifadelerini kullandı.

Çetin’in bu sözleri gündem olurken toplantı sonrası Bozdağ, gazetecilerin bulunduğu kapıdan değil farklı bir kapıdan çıkarıldı.