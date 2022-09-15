Bekir Bozdağ'dan Gülşen soruşturmasını yürüten savcı hakkında açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, NTV canlı yayınında Funda Görey'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bozdağ, sanatçı Gülşen hakkındaki adli süreçte yaşananlar ve tutuklama talebinde bulunan savcının mevzuata aykırı şekilde İstanbul’da görevlendirilmesi üzerine konuştu.

Bozdağ, “Şarkıcı Gülşen ile ilgili süreçte gördük. Son zamanlarda da mesleki tecrübesi nisbeten az olan kişilerin atamaları tartışma konusu oldu. Bu eleştirilere ne dersiniz” sorusuna “HSK atamaları yaparken belli ilkeler çerçevesinde yapıyor. İstanbul'da birinci sınıf olmuş hakim ve savcılarımız görev yapıyorlar. Liyakatli hakim ve savcılarımız” diye yanıt verdi.

Hasta tutuklu Aysel Tuğluk ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bozdağ, “Aysel Tuğluk'un durumu 16 Eylül'de değerlendirilecek” dedi.