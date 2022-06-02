Bekir Bozdağ: 'Türkiye'nin en güvenli yaptığı işlerden birisi seçim işidir'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan seçim çıkışı geldi. CHP'nin seçim güvenliği konusundaki eleştirilerine yanıt veren Bakan Bozdağ; 'Seçimlerin güvenlik içinde serbest ve şeffaf gerekleşmesi için bütün tedbirleri alacağız.' diyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçim güvenliği konusunda Türkiye'de hiçbir zaman sorun yaşanmadığını belirterek "Baktığınız zaman Millet İttifakı siyasi parti temsilcileri olarak baktığımızda zaten çoğunlukta. Seçimi kaybetmeyi anladıkları zaman aynı şeyleri konuşuyorlar." dedi.

'Türkiye'nin en güvenli yaptığı işlerden birisi seçim işidir'

Bozdağ'a "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışması yapan altı muhalefet partisi yeniden bir araya geldi ve bildiri yayınlandı. Ortak bildiride şöyle bir ifade var, 'Seçimin sonuçları YSK tarafından ilan edilip kesinleşene kadar ortak çalışma ve iş birliğine devam edeceğiz', ayrıca şöyle bir ifade daha var 'Seçimlerin adil, serbest, şeffaf ve güvenlik içinde gerçeklemesi için her türlü tedbiri alacağız.' Açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Adalet Bakanı Bozdağ, "Seçim güvenliği konusunda Türkiye'de ne bugün, ne dün hiçbir sıkıntı yaşanmamıştır. Türkiye'nin en güvenli yaptığı işlerden birisi seçim işidir. Seçimde kim ki 'Herhangi bir parti hile yaptı, yapıyor.' diyorsa, ya seçim mevzuatını bilmiyordur ya seçim uygulamalarını bilmiyordur." yanıtını verdi.

'Çoğunluk Millet İttifakı'nda'

Sandıklarda milletvekili çıkarmış ve teşkilatı olan 5 partiden temsilci bulunduğunu, ayrıca bir de kamu görevlisinin yer aldığını anlatan Bozdağ, şu anda sandığa bakıldığında siyasi parti temsilcilerinden ikisinin Cumhur İttifakı, diğerlerinin ise Millet İttifakı'ndan oluştuğunu, çoğunluğun Millet İttifakı'nda olduğunu dile getirdi.

"Seçimlerde hile yapılmasına bizim seçim sistemimiz izin vermiyor." diyen Bozdağ, "Seçim güvenliğiyle ilgili konuşanlar bana şunu hatırlatıyor, bunu çok net söyleyeyim, seçimi kaybetmeyi anladıkları zaman muhalefette olanlar seçim güvenliği konuşması başlatıyorlar. Şu anda seçim güvenliği tartışmalarını Millet İttifakı yaptığına göre cumhurbaşkanlığı seçimini kaybedeceklerini şimdiden anladıkları için mazeret üretiyorlar." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, seçimleri partilerin yaptığını, bütün partilerin birlikte yaptığı seçimin başka bir parti lehine değiştirme imkanının mümkün olmadığını kaydetti.