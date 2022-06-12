'Bekir Bozdağ, Erdoğan'ın elindeki listede son sıradaydı'

Gazeteci Sedat Bozkurt, geçtiğimiz aylarda Adalet Bakanlığı görevine getirilen Bekir Bozdağ'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son tercihi olduğunu belirtti.

Kısa Dalga'daki "Bir HDP'li bir HDP'siz" başlıklı yazısında konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Yargıda işler çok karışık aslında. Bekir Bozdağ’ın, Abdulhamit Gül’den sonra bakanlık koltuğuna oturması da bunun göstergesi. Erdoğan’ın elindeki, kim tarafından oluşturulduğu bilinmeyen bir listenin son sırasında yer alan Bozdağ’ı bakan olarak atadığını biliyor musunuz?

Listede eski Adalet Bakanlığı müsteşarı ve 7 Haziran-1 Kasım 2015 süreci dönem Adalet Bakanı Kenan İpek ve Cumhurbaşkanı Hukuk Danışmanı Mehmet Uçum’un da bulunduğunu söylersek çok ciddi sağlık sorunları nedeniyle fazla stresli ortamlarda yer almaması gereken Bozdağ’ın o koltukta oturması ilginç bir biçimde rahatlatıcı gelebilir sizlere de. Ama fazla rahatlamayın, Gül niye gitti ise Bozdağ onun için geldi ve Kenan İpek’in bakanlık üzerindeki etkisinin arttığını da HDP’nin kapatılma davası üzerinden hatırlatalım."