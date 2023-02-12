Bekir Bozdağ: Deprem bölgesinde davalar 2 ay süreyle ertelenecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yaptığı açıklamada deprem bölgesinde davaların 2 ay süreyle erteleneceğini açıkladı.

Haber Merkezi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu olduğu gerekçesiyle 134 kişi hakkında işlem yapıldığını, 3'ünün tutuklandığını açıkladı.

Bozdağ, yaptığı açıklamada deprem bölgesinde davaların 2 ay süreyle erteleneceğini bildirdi.

Bozdağ, yağma ve hırsızlık iddialarıyla ilgili "75 olayda 64 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 57'si tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi" dedi.

Bozdağ, depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 7 kişinin gözaltına alındığını, 7 kişiye yurt dışı çıkış yasağı konulduğunu bildirdi.

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