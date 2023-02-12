Bekir Bozdağ: Deprem bölgesinde davalar 2 ay süreyle ertelenecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu olduğu gerekçesiyle 134 kişi hakkında işlem yapıldığını, 3'ünün tutuklandığını açıkladı.
Bozdağ, yaptığı açıklamada deprem bölgesinde davaların 2 ay süreyle erteleneceğini bildirdi.
Bozdağ, yağma ve hırsızlık iddialarıyla ilgili "75 olayda 64 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 57'si tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi" dedi.
Bozdağ, depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 7 kişinin gözaltına alındığını, 7 kişiye yurt dışı çıkış yasağı konulduğunu bildirdi.