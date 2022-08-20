Bekir Bozdağ 6'lı masayı hedef aldı: Çapsızlarla bu milletin alacağı yol yoktur

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP İstanbul İl Başkanlığının Bayrampaşa'da yaptığı etkinliğinde konuştu. Bozdağ, "Daha adayı olup olmadığını konuşmaktan korkan, şimdiden AB ve ABD'nin talimatlarını yerine getireceğini seçime giderken bile açıklamaktan çekinmeyen çapsızlarla bu milletin alacağı yol yoktur" dedi.

6'lı masayı hedef alan Bozdağ, "2023 seçimi sadece Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir seçim değil, Tayyip Bey'in kazandırdıkları ile güçlenen, istikrarlı ve güçlü iktidara sahip Türkiye'yi hedef alan bir seçimdir. Hedef esasında Türkiye'dir, Türkiye'ye durdurmaktır ama Türkiye'nin bugünkü kaptanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır, bu kaptanı gemiden indirmedikçe Türkiye'yi de durduramayacaklarını çok iyi biliyorlar" dedi.

Bozdağ ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni de hedef alarak "İstanbullunun hayatını rahatlatan, kolaylaştıran işlerini düzene koyan bir tane hizmet söyleyin" dedi.

Bakan Bozdağ açıklamasının devamında, ‘’6'lı masa diyor, ben hep 6 artı 1 eşittir 7 diyorum. 7'li masa. Masanın oturanları, HDP'yi masaya oturtmuyorlar. HDP ile beraberler mi, beraberler. Sokakta kime sorarsan sor, bu masa 7'lidir, ortağın biri de masanın altında mı perdenin arkasında mı saklı tutulan, milletin gözünden kaçırılmak istenen HDP'dir. Bunlar daha HDP ile aynı masada oturma yürekliliğini ortaya koyamıyorlar. Bunlar daha HDP'yi yöneten genel başkan, eş başkan temsilcileri ile yan yana fotoğraf vermekten korkuyorlar. Bu ne biçim bir siyaset anlayışıdır ki, kendilerinden utanan, kendileri ile fotoğraf vermekten çekinen, bazıları da hakarete varana kadar açıklamalar yaparak buraya oy veren vatandaşlarımızı ve bu partiye karşı farklı tavırlar takınanlara rağmen 6'lı masanın 7'nci ortağı olmayı nasıl içlerine sindiriyorlar emin olun anlamış değilim. Nice iftiralara muhatap olduk ama bunları yaptık kötü mü oldu? Türkiye'nin birliği mi bozuldu, dirliği mi bozuldu? Hayır. Birliğimiz, dirliğimiz, kardeşliğimiz, hukukumuz daha da güçlü oldu. Bunu yapacak liderler Tayyip Erdoğan gibi güçlü, cesur, yürekli liderlerdir. Fotoğraf çekilmekten korkan, aynı masada olmaktan korkan omurgasızların yapacağı iş değildir. Daha adayı olup olmadığını konuşmaktan korkan, şimdiden AB ve ABD'nin talimatlarını yerine getireceğini seçime giderken bile açıklamaktan çekinmeyen çapsızlarla bu milletin alacağı yol yoktur’’ ifadelerini kullandı.