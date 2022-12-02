Bekir Ağırdır'ın seçim analizi: Üç temel senaryo mümkün

Konda Araştırma'nın sahibi Bekir Ağırdır, "Oksijen gazetesindeki köşesinde, Bugünden bakınca üç temel senaryo mümkün görünüyor. İkinci senaryonun gerçekleşmesi birinciye göre bir adım daha yüksek ihtimal" yorumunu yaptı.

Ağırdır, ayrıca iktidar kanadının yüzde 40-42, altılı masanın yüzde 42-44 bandında olduğu görüşünü paylaştı.

Ağır'ın yaptığı analiz ve paylaştığı oy oranları şu şekilde:

Bugünden bakınca üç temel senaryo mümkün görünüyor. Birincisi, Erdoğan kazanır ama parlamentoda çoğunluğu olmaz. İkincisi, muhalefetin adayı kazanır ama muhalefet de HDP desteği olmadan yasa yapacak çoğunluğa bile ulaşamaz. Üçüncü senaryoda muhalefet hem Cumhurbaşkanlığını hem parlamentoda az sayıyla da olsa çoğunluğu kazanır ama anayasayı değiştirecek çoğunluk HDP dahil edilmeden olmaz. İkincinin gerçekleşmesi birinciye göre bir adım daha yüksek ihtimal.

Dünyanın bu karmaşıklığı içinde 2023 yalnızca siyasal kadroların seçimi değil hangi hayatı, hangi medeniyeti seçtiğimizin de seçimi olacak bir bakıma ve seçmenin önemli bir kesimi de bunun farkında. İttifakların ve partilerin dünyanın Türkiye’sine nasıl bir gelecek öngördükleri, bu gerilimleri nasıl anlamlandırdıkları nihai siyasi tablonun şekillenmesinde önemli olacak. İçerideki dinamiklerin ve aktörlerin başında iktidar bloku geliyor.

İktidar bloku 2018’deki gücünde değil, 2015’teki gücünde hiç değil. Ak Parti örgütü eski gücünden, enerjisinden, heyecanından uzak. Ak Parti kadroları Meclis seçimini kaybetmeyi kabullenmiş, başkanlık seçimine odaklanmış, Erdoğan’ın liderliğine ve marifetine yaslanmış durumda. Yine de İstanbul’da geçen hafta sandık görevlisi atadıkları 40-50 bin kişi ile stadyumda toplantı yapabildiklerini de unutmamak gerek.