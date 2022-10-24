Bekir Ağırdır: 21 milyon gençten maksimum 3 milyonu iktidara oy verir, geri kalanı muhalif

T24 Yıllık Buluşmaları, “Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye ve dünya nereye?” konulu program düzenledi.

Programın başlangıç sunumunu kamuoyu araştırmacısı ve yazar Bekir Ağırdır yaptı.

Ağırdır, sunumunda “Türkiye gençliğinin durumu, beklentileri, endişeleri; seçimlere doğru Türkiye olasılıkları” konularını değerlendirdi. Ağırdır, 62 milyon seçmenden 21 milyonun genç olduğuna ve 6 milyon gencin ilk kez oy kullanacağına dikkat çekti.

Ağırdır, şunları söyledi:

"Bugün ilk defa oy kullanacak olan 6 milyonun neredeyse yüzde 70’i, toplam 21 milyon gencin yüzde 66’sı kentlerde ve metropollerde doğdu, büyüdü.

Seçimi belirleyecek şey, bu 21 milyon gencin ne kadarının seçimlere katılacağı. İktidardan yana oy kullanabilecek olanlar maksimum 3 milyon. Geri kalanlarının hepsi muhalif. Gidişata muhalif, sadece iktidara değil ya da muhalefetten yana oldukları için değil ama bu gidişatı itirazı oldukları için."