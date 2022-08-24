Bekçilerin gözaltına aldığı yurttaş 'kendisini astı' iddiası: 'Ölümü şüpheli'

Manisa’nın Selendi ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Orhan Azman, arkadaşlarıyla gezerken bekçiler tarafından gözaltına alındı. Karakoldaki işlemin ardından sağlık kontrolü için Selendi Devlet Hastanesi'ne götürülmesinin ardından karakola getirildi.

Oğluyla görüşmesine izin verilmeyen baba Doğan Azman'a Orhan Azman'ın sabah serbest bırakılacağı söylendi. Sabaha karşı ise aileye Orhan Azman’ın karakolda kendini atletiyle asarak intihar ettiği bilgisi verildi.

Duvar'dan Osman Çaklı'nın haberine göre, sabaha serbest bırakılmasını beklediği oğlunun cenazesini almak için karakola giden baba Doğan Azman, görevliler hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.

'Oğlumun ölümü şüpheli'

Baba Azman yaşananları “Bekçiler şikayet üzerine oğlumun yolunu kesiyor, tartışma başlıyor. Bekçiler, Orhan’ı mukavemet gösterdiği için gözaltına alıp Selendi Karakolu’na götürüyorlar, sonra hastane işlemleri yapılıyor. Savcı ‘nezarette dursun, aklı başına gelsin’ diyor. Karakoldan ayrıldıktan sonra eve gittim. Sabaha karşı oğlumun intihar ettiği söylendi. Cenazeyi almak için karakola geri gittim, otopsi yapılacağı söylendi. Fakat otopsi için henüz işlem yapılmadı. Cenaze bekletilmiş, detaylı bilgi verilmiyor" ifadeleriyle anlattı.

Baba Azman, olayda ihmal olduğunu öne sürerek oğlunun ölümünün şüpheli olduğunu düşünüyor. Karakolda gözetim altında tutulan bir kişinin intihar edemeyeceğini savunan baba Azman, karakol görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Orhan Azman’ın bir diğer yakını Süleyman Çevik, kuzeninin intihar edecek biri olmadığını vurgulayarak “İşsizdi ama paradan yana sıkıntısı yoktu. Ailede sevilen, çevresine neşe saçan biriydi. Geçen hafta düğündeydik, orada eğlendik. Yaklaşık 90 kilo olan birini atlet nasıl taşıdı, aklımız almıyor. Ayrıca Orhan, atlet giyinmeyi sevmezdi. Dün gece atletli olup olmadığını bilmiyorum. Olayın takipçisi olacağız” diye konuştu.

Orhan Azman’nın cenazesi bugün Adli Tıp’a gönderildi.