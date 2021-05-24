Bekçilerin darp ettiği gençlere su bile vermemişler

Iğdır’da polis ve bekçilerin biri 16 diğeri 19 yaşındaki iki gence yönelik şiddet uygulamasını tepkilere neden olurken HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Darp edilen gençlerin ailelerine ulaştığını açıklayan HDP’li Eksik, “Bekçi-polis şiddetine maruz kalan kişilerin aileleri darp raporu aldıklarını ve bir gece boyunca nezarethanede kaldıklarını gıda ve su ihtiyaçlarının karşılanmadığını bilgisini paylaşmışlardır” dedi.

TBMM Başkanlığı’na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi de veren HDP’li Eksik, “Neredeyse her gün bir bekçi-polis şiddeti yaşanıyor Türkiye'de ve bu artarak devam ediyor. Güç ve silah ile yetkilendirilen bekçiler toplumun yaşam alanlarını sınırlandırmakta, topluma yönelik işkenceye varan şiddeti sıradanlaştırmaktadır” dedi.

Yemek ve su vermediler

“20 Mayıs tarihinde akşam saatlerinde seçim bölgem Iğdır şehir merkezi Söğütlü mahallesinde iki kişinin bekçi-polis şiddetine maruz kaldıkları sosyal medya ’ya yansımıştır” diyen Eksik şu ifadeleri kullandı:

“Söz konusu görüntülerde bekçi-polis şiddetine uğrayan kişilerin K.E (16) ve E.S (19) oldukları bilgisi aileleri tarafından paylaşılmıştır. Çevre sakinlerinin uyarılarına da küfür ve hakaret ile cevap veren ve bu uyarıları dikkate almayan polis ve bekçiler çocuk yaştaki K.E ve E.S ye işkence düzeyinde şiddet uygulamaya devam etmişlerdir. Polisin ve bekçilerin orantısız güç kullanarak işkence düzeyinde uyguladıkları şiddet ve hakaretler, küfürler sosyal medya görüntülerinde de net olarak görülmektedir.

Bekçi-polis şiddetine maruz kalan K.E ve E.S adlı biri çocuk kişilerin aileleri evlatlarının bekçilerin şiddetine maruz kaldıkları darp raporu aldıklarını ve bir gece boyunca nezarethanede kaldıklarını gıda ve su ihtiyaçlarının karşılanmadığını bilgisini paylaşmışlardır.”

HDP Milletvekili Eksik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya şu soruları yöneltti:

1- Türkiye “İşkenceye Karşı Sözleşmeyi 1988 yılında kabul etmiştir. Anayasa ve Ceza Kanunu’nda işkenceyi yasaklamış olmasına rağmen iki kişinin şehir merkezinde polis-bekçi şiddetine uğrayan şahıslara gözaltı öncesi ve sonrasında adli muayene(darp-cebir raporu) alınmamasının sebebi nedir?

2- Bekçi-polis şiddetine uğrayan K.E(16) ve E.S(19) adlı kişilerin aileleri ile herhangi bir görüşme gerçekleştirildi mi?

3- Biri çocuk olmak üzere iki kişinin kendi imkanları ile Iğdır Devlet Hastanesine başvurarak darp raporu aldıkları bilgisi doğru mudur, sağlık durumları hakkında bilginiz var mı, kamuoyu ile paylaşacak mısınız?

4- Söz konusu olay ile ilgili bir soruşturma açılmış mıdır? Soruşturmanın salahiyeti ve delillerin karartılmaması için kamu görevlisi olan bu polis ve bekçiler hakkında görevden uzaklaştırma işlemi uygulanmış mıdır? Soruşturma açılmış ise bekçi-polislere yönelik bir cezai işlem yapılmış mıdır?

5- Biri çocuk olmak üzere iki kişinin bekçi-polisler tarafından şiddete uğramasının sebebi nedir?

6- Her geçen gün artan bekçi şiddetinin sebebi nedir?

7- Bekçilerin görev alanları nelerdir?

8- Bekçilerin eğitim durumu nedir?

9- Eğitim durumlarına göre ilkokul, lise, üniversite mezunu bekçi sayısı ne kadardır?

10- Bekçilerin ne kadar teorik ve pratik eğitim almaktadır?

11- Bekçi ve polislere çocuk psikolojisi eğitimi verilmekte midir, veriliyorsa hangi aralıklarla veriliyor?

12- Bekçilerin denetim yapma, istihbarat toplama, adli arama ve bilgi alma gibi yetkileri var mıdır?

13- Sürekli yurttaşlara yönelik hakaret, darp ve zaman zaman silahların bile kullandığı durumlar yaşanmaktadır.7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununda bir düzenleme yapılacak mıdır, bekçilerin yetkilerinin kısıtlanmasına yönelik bir çalışmanız var mıdır?

14- Bekçilerin karıştıkları olaylar her geçen gün artmaktadır, Batman ili Cudi mahallesinde de buna benzer bir olay yaşanmış 15 yaşındaki çocuk bekçi şiddetine maruz kalmıştı. Bu olayda cezai işlem uygulanan bekçi var mıdır? Bekçilik sisteminin kaldırılması düşünülüyor mu , buna yönelik bir çalışmanız var mıdır?

15- Bekçilik ile ilişiği kesilmiş görevli var mıdır, var ise sayıları ve ilişik kesilmesinin gerekçesi nedir?

Ne olmuştu?

İddialara göre, sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıya çıkarak Söğütlü Mahallesi’nde dolaşan 4 kişi, bekçiler tarafından fark edildi. Kısıtlama saatinde dışarıda bulundukları gerekçesiyle kendilerini uyaran bekçilerle gençler arasında tartışma çıkınca polis ekiplerinden destek istendi. Olay yerine gelen polis ekipleri de tartışmaya dahil olunca tartışma büyüdü ve arbede yaşandı. Arbedede 2 gence orantısız güç kullanıldığı ileri sürüldü.

Konuya ilişkin Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Olaya karışan polis ve bekçiler hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edilerek, “Gerekli adli ve idari soruşturma 20.05.2021 tarihinde başlatılmıştır. Asla müsamaha göstermeyeceğimiz bir durum. Müsterih olun lütfen” denildi.