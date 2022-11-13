Bedri Baykam: Bize saldırabilirler, zindanlara atabilirler, ama bizi korkutamazlar

Atatürkçü Düşünce Derneği, Birleşik Kamu İş, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Sanatçılar Girişimi; İstanbul Kongre Merkezi’nde “Büyük Cumhuriyet Buluşması” etkinliği düzenledi.

"Büyük Cumhuriyet Buluşması" etkinliğinde konuşan Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) Türkiye ve Dünya Başkanı sanatçı Bedri Baykam şunları söyledi:

"Türkiye’nin güzel çağdaş demokrat Cumhuriyetçi insanları hepinize canı gönülden merhaba. Sizleri sevgi saygı ve dayanışma ruhuyla kucaklıyorum. Çok özür diliyorum değerli dayım eski gençlik önderlerinden SHP Sarıyer Belediye Başkanı İhsan Yalçın’ı bugün kaybettik. Çok uzun süreçten geliyor bu mücadelelerimiz. Bu nedenle bu etkinliğin sonuna kadar kalamayacağım için özür diliyorum. Gün geçtikçe yeni kuşaklar meşaleyi kendilerinden devir aldı ve artık gençlerde bizlerden teslim alması lazım bu salonları gençlerin doldurması kuşatması lazım. Büyük önderimiz sevgili Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseri olan Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlayacağımız Büyük Buluşma için geri sayıma geçtik. Bugün birinci asrımızı tamamlamamız 351 gün kaldı.

'Bazı kendini bilmezler Cumhuriyetimiz hakkında 100 yıllık parantez diyebilmek küstahlığını göstermişlerdi'

Değerli sevgili yoldaşlar bazı kendini bilmezler biliyorsunuz Cumhuriyetimiz hakkında 100 yıllık parantez diyebilmek küstahlığını göstermişlerdi. Oysaki olsa olsa bu bahtsızlar kendilerinin neden olduğu kısa küçük parantezden söz ediyor olabilirler. Dostlarımızda düşmanlarımızda bilsinler ki bu yüz kızartıcı düşüncelere kendilerini kaptıranlar büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti Mustafa Kemal’in çizdiği yolda o rotada ilelebet yaşayacaktır. Bu salonda yansıttığımız kararlılık, bitmez tükenmez coşku her yıl giderek artıyor. Ve bunu hiç kimse durduramıyor ve durduramayacak. İster bu abideye bugün çiçek koyamazsınız desinler, ister şu gün bu heykelin önünde toparlanamazsınız yasaklandı desinler, ister Cumhuriyetin kurucularına en zavallı en ucuz sözlerle sataşmaya kalkışsınlar ne bizim sevgimizi törpüleye bilirler ne de bağlılığımızı nokta kadar zedeleyebilirler. Onlar bu şekilde ancak kendi çaresizliklerini itiraf etmekten hatta rezil olmaktan başka hiç bir yere varamazlar.

'Bu ülkenin gerçek sahipleri aydın halkıdır'

Aynen ikinci Cumhuriyetçi veya yetmez ama evetci suç ortakları gibi. Onlar bugün ortalarda yoklar. Gereken zaman kullanıldılar ve adete kullanım süreleri dolup raflardan kaldırıldılar. Ama Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençliği sizler yer yaştan gençler, Silivri’ye sürülenler canı pahasına Cumhuriyete siper olan aydınlar yazarlar, Kışlalılar ,Aksoylar, Emeçler, Türkan Saylanlar, İlhan Selçuklar, Ümit Zileliler, Ataol Behramoğulları, Sedef Kabaşlar , ADD VE ÇYDD’in tüm üyeleri , başkanları onlar burada kalbimizde yanı başımızda ve mücadele sahasında. Arkadaşlar bizi tehdit edebilirler, bize saldırabilirler, bizi zindanlara atabilirler, bıçaklayabilirler, kurşunlayabilirler, bombalayabilirler ama bizi korkutamazlar ve yıldıramazlar. Ne güçleri ne de seviyeleri yeter. Bu ülkenin gerçek sahipleri aydın halkıdır. Emekçileri, köylüsü, sanatçıları ,ezilmek istenen kadınlarıdır, emeklisidir hatta işsizidir. Hepimiz Atatürk Cumhuriyeti çok seviyoruz. Ve 100. yılımız muhteşem olacak hiç kimsenin şüphesi olmasın." (ANKA)